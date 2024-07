Corinthians finaliza preparação para pegar o Atlético; veja escalação provável

O Corinthians encerrou sua preparação para enfrentar o Atlético-MG, em duelo deste domingo (28), pela 20ª rodada do Brasileirão. Neste sábado (27), o time se apresentou no CT Joaquim Grava, realizando o último treinamento antes do compromisso na capital mineira.

Jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Grêmio, na última quinta (25), fizeram apenas o trabalho de recuperação física. Os outros atletas trabalharam em campo reduzido e afiaram a pontaria em treino de finalização.

LEIA MAIS: Corinthians tenta se proteger do Grêmio na CBF; entenda