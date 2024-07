Brasil x Japão: onde assistir, escalações e arbitragem

A Seleção Brasileira enfrenta o Japão neste domingo (28), pela segunda rodada do Grupo C da Olimpíada de Paris. A partida será no Parc des Princes, na capitão francesa, às 12h (de Brasília). A Canarinho vem de vitória na estreia, quando bateu a Nigéria por 1 a 0. A seleção japonesa, por outro lado, perdeu, de virada, para a Espanha por 2 a 1.



A Espanha é quem lidera o Grupo C. Com os mesmos pontos do Brasil, a seleção europeia leva a melhor no gols pró (dois contra um).

Onde assistir

O jogo terá transmissão do SporTV, do Globoplay e da CazéTV.