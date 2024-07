Brasil nos Jogos Olímpicos neste sábado (27/7): onde assistir, quais as chances de medalha

Canarinhos são favoritos no Skate Street e devem beliscar medalha. Vôlei masculino e basquete iniciam as campanhas. Tem Cachorrão na natação

Nesta sexta-feira, rolou a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Mas a festa acabou e a partir deste sábado começa a briga por medalhas. Tem brasileiro lutando pelo pódio na Natação, no Judô, na Esgrima e no Skate. E neste último a chance de medalha é muito grande. Dessa forma, fique de olho na programação abaixo.

Valendo Medalha

Esgrima (SporTV e SporTV3)

Espada individual feminino – Nathalie Moellhausen

A fase eliminatória será às 5h da manhã. Caso avance, ela fará a semifinal às 14h. A disputa o outro será às 16h30

Chance de medalha – Pequena

Judô (CazÉTV, Globo, SporTV3)

até 48kg feminino – Natasha Ferreira

até 60kg masculino – Michel Augusto

As competições começam 5h30 da manhã, com finais às 12h50.

Chance de medalha – Mínima. Os dois jodocas são novatos em olímpiadas e com baixo ranking: vão pegar pedreira logo nas primeiras lutas.