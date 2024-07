Brasil nos Jogos Olímpicos: choro na natação, derrotas nas quadras e Medina na liderança

Equipes masculinas de vôlei e basquete estrearam com derrota, mas atletas do país avançaram no surfe e na ginástica artística. Crédito: Jogada 10

O dia seguinte à cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris teve a estreia para o Brasil em diversas modalidades. O sábado (27/7) foi de derrotas nas quadras, choro de frustração na piscina e Gabriel Medina fazendo valer sua condição de forte candidato ao pódio no surfe. A Seleção Brasileira masculina de vôlei estreou com derrota para a Itália por 3 sets a 1. Já no basquete, a equipe chegou a abrir dez pontos de vantagem, mas permitiu a virada dos anfitriões franceses, que venceram por 78 a 66. Por outro lado, a dupla André e George triunfou no primeiro desafio do vôlei de praia: 2 sets a 0 nos marroquinos Abicha e Elgraoui. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Quedas de uns, vitórias de outros No judô, esporte recordista em medalhas para o Brasil em Olimpíadas, Michel Augusto e Natasha Ferreira caíram nas oitavas de final. A esgrimista Nathalia Mohelhausen passou mal durante o duelo com a canadense Ruien Xiao e acabou sendo derrotada.

Na ginástica artística, Arthur Nory, medalha de bronze em 2016 no solo, foi eliminado nas classificatórias da barra fixa e deu adeus precoce a Paris. No entanto, o Brasil comemorou a vaga na final do individual geral para Diogo Soares. Um momento de forte emoção aconteceu na final dos 400m livres da natação. Guilherme Costa, o Cachorrão, ficou em quinto lugar e teve uma crise de choro em entrevista à Rede Globo. O atleta ficou a apenas 0s26 da medalha de bronze. Medina mostra sua força nos Jogos Olímpicos Um dos brasileiros favoritos a uma medalha de ouro em Paris, Gabriel Medina realçou sua condição ao avançar às oitavas de final em primeiro lugar na sua bateria. Nas disputas no Taiti, João Chianca também se classificou na condição de líder da sua eliminatória.