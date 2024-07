Bragantino x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Massa Bruta e Tricolor se enfrentam neste domingo (28), às 11h (de Brasília) no Nabi Abi Chedid, pela 20ª rodada do Brasileirão

Na primeira rodada do returno, Bragantino e Fluminense medem forças neste domingo (28), às 11h (de Brasília), no Nabi Abi Chedid. De um lado, o Tricolor de Laranjeiras tenta seguir na arrancada depois de duas vitórias seguidas, enquanto, do outro, o Massa Bruta busca encurtar a distância para o G6.

Dessa forma, os donos da casa somam, atualmente, 25 pontos, com dois jogos a menos, a sete do atual 6º colocado, o São Paulo. Os comandados de Mano Menezes, por sua vez, chegaram aos 14 pontos, três de distância para o Cuiabá, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, porém com um jogo a mais.