Borré marca no fim, e Inter arranca empate com o Bahia

Em partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão, a primeira do returno, Bahia e Internacional ficaram no 1 a 1, na noite deste sábado (27), na Fonte Nova, em Salvador. David Duarte abriu o placar para os mandantes no início do jogo, enquanto Borré igualou para o Colorado aos 44 do segundo tempo.

Com o resultado, o Tricolor chega aos 32 pontos, rondando o G6 do Brasileirão. Já o Inter está com 20 pontos, aproximando-se da zona de rebaixamento. No entanto, o Colorado tem só 15 jogos. O embate marcou a reestreia do zagueiro Vitor Hugo com a camisa do Bahia. Ele voltou ao Esquadrão após um ao no Panathinaikos, da Grécia.

