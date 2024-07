Bolasie decide, e Criciúma bate o Juventude pelo Campeonato Brasileiro

Em um jogo bem disputado no Alfredo Jaconi, o Criciúma venceu o Juventude por 2 a 1, no Alfredo Jaconi. Bolasie marcou os dois gols dos visitantes, enquanto Luís Oyama descontou, pela 20ª rodada do Brasileirão. Assim, com o resultado, o Tigre chegou a marca de 21 pontos, na 12ª colocação, e ultrapassou a equipe gaúcha (13ª), que também soma 21, mas tem o saldo inferior.

Na próxima rodada, o Alviverde de Caxias do Sul visita o Corinthians, no domingo (4), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. Antes disso, mede forças com o Fluminense, na quinta-feira (31). às 19h (de Brasília), pelas oitavas da Copa do Brasil, também no Alfredo Jaconi. O Tigre, por sua vez, recebe o Atlético-MG, sábado (3), às 20h (de Brasília), pelo Brasileirão.