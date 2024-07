Barcelona abre espaço para saída de Vitor Roque na próxima temporada

Atacante acredita que possa ter mais chance com a chegada do técnico Hansi Flick e não quer deixar o clube catalão

O Barcelona está aberto a uma possível saída de Vitor Roque, em meio às dificuldades para inscrevê-lo devido ao fair play financeiro. O jogador, de 19 anos, no entanto, acredita que possa ter mais chances com a chegada do treinador Hansi Flick e quer permanecer, seis meses depois de assinar com o clube catalão. A informação é do portal Mundo Deportivo.

Até o momento, o Al-Hilal demonstrou interesse e fez uma proposta de empréstimo, com opção de compra. Contudo, o Barça prefere uma transferência definitiva, algo em torno de € 40 milhões (R$ 245 milhões, na cotação atual), montante pago ao Athletico-PR no início do ano.