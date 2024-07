Atlético x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético e Corinthians se enfrentam neste domingo (28), às 19 horas (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Vindo de vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, o Galo soma 25 pontos e está em 10º lugar na tabela. Mais abaixo, com 19, o Coritnthians está em 14º e vem de empate com o Grêmio jogando na capital paulista.

Onde Assistir

O canal Premiere transmite ao vivo em sistema pay-per-view.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como chega o Atlético

Após serem liberados pelo departamento médico, o meia Zaracho e o lateral-esquerdo Rubens retornaram às atividades normalmente e estão à disposição do técnico Gabriel Milito.Zaracho ficou um mês sem jogar devido a uma pubalgia, sendo sua última partida em 26 de junho contra o Internacional, na 12ª rodada do Brasileirão.

Por outro lado, Rubens enfrentou um período mais longo de afastamento. O lateral, em suma, sofreu lesões no ligamento colateral medial e no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo desde 17 de abril, quando se machucou contra o Criciúma, na segunda rodada do Brasileirão.