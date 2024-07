Atlético de Madrid confirma acerto com Le Normand

O Atlético de Madrid confirmou neste sábado, 27/7, que chegou a um acordo com a Real Sociedad para a contratação do zagueiro Robin Le Normand, que foi campeão da Eurocopa pela Espanha. A transferência será oficializada nos próximos dias, após o retorno do jogador de suas férias.

Aos 27 anos, Le Normand foi um dos destaques no título da seleção espanhola na Euro, atuando como titular. Sob sua contribuição, a Espanha sofreu apenas quatro gols em sete jogos.