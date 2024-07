Após ameaças, Demichelis deixará o comando do River Plate

O argentino Martín Demichelis deixará o comando do River Plate neste final de semana. Assim, sua última partida no comando do Millionario será diante do Sarmiento, neste domingo (28), pelo Campeonato Argentino, no Monumental de Nuñes, às 18h30 (horário de Brasília).

Demichelis, inclusive, sofreu ameaças da torcida ao longo desta semana. Alguns torcedores foram à sua casa, em Buenos Aires, e picharam o muro, exigindo sua saída. A notícia da saída do comandante do River Plate foi noticiada em primeira mão pela “Tyc Sports”, que não entrou em detalhes se ele foi demitido ou se pediu demissão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Fato é que o River Plate está apenas em 11º no Campeonato Argentino, com 10 pontos em sete partidas. São 28 times na disputa, e eles se enfrentam em turno único. No entanto, curiosamente, a equipe argentina tem a melhor campanha geral da Libertadores, com 16 pontos na primeira fase. Nas oitavas de final, eles encaram o Talleres, também da Argentina.