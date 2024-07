Zico é assaltado em Paris e tem prejuízo milionário

Embaixador do Time Brasil nos Jogos Olímpicos, o ídolo teve furtado um relógio Rolex, um colar de diamante e dinheiro em espécie

Embaixador do Time Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, o ex-jogador Zico foi assaltado na capital francesa, nas vésperas da abertura oficial do maior evento esportivo do mundo. O Galinho carregava um relógio Rolex, um colar de diamante e dinheiro em espécie quando acabou sendo surpreendido na noite desta quinta-feira (25/7). A informação acabou sendo dada primeiramente pelo ‘Estadão’.

Zico deixava seu hotel em Paris para pegar um táxi, quando acabou surpreendido. O ex-jogador carregava uma pasta com seus pertences e deixou no banco de trás do carro. Neste momento, dois ladrões, que até o momento não foram identificados, distraíram o motorista e levaram os objetos sem que ninguém percebesse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o jornal francês Le Parisien, o prejuízo sofrido por Zico no assalto gira em torno de R$3 milhões. A Brigada de Repressão ao Banditismo (BRB) investiga o caso. Contudo esta não é a primeira falha na segurança que Paris registra desde o início dos Jogos Olímpicos.