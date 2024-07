Vegetti elege jogo e gol mais importante pelo Vasco; veja

No Vasco desde 4 de agosto de 2023, Pablo Vegetti precisou de menos de um ano para virar uma espécie de ídolo da torcida. E, em entrevista à TV do clube no YouTube (veja completa ao fim da matéria), o argentino revelou seus momentos mais marcantes pelo Gigante da Colina.

Perguntado sobre o jogo e o gol mais importante pelo Vasco até o momento, o Pirata não titubeou. Ele afirmou que o duelo contra o Red Bull Bragantino, pela 38ª e última rodada do Brasileirão de 2023, foi o de maior impacto.

“Acho que o jogo do Bragantino me marcou muito. Alcançamos, mais que alcançar, cumprimos o objetivo traçado desde o início. Quando eu cheguei, cheguei para ajudar a salvar o Vasco do rebaixamento e esse jogo foi muito importante. Não fiz gol, mas foi muito importante”, afirmou.