VAR de lance polêmico em clássico vovô vai atuar na próxima partida do Botafogo

Está definida a arbitragem para a partida entre Botafogo x Cruzeiro, neste sábado (27) pela 20° rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília). O árbitro Rodrigo D’Alonso Ferreira, que não recomendou a revisão de um possível pênalti a favor do Alvinegro em um lance polêmico no clássico contra o Fluminense, está escalado para o jogo.

O clássico aconteceu no mês passado, pela 8° rodada da competição. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou no dia seguinte a análise da arbitragem de vídeo do lance em que Martinelli pisa no tornozelo de Gregore dentro da área logo no começo da partida. E, segundo o árbitro, foi uma ”ação contínua do chute que ele errou”.

Neste caso, além da análise de uma possível penalidade a favor do Botafogo, o jogador do Tricolor ainda poderia ter levado o cartão vermelho. Mas, o árbitro de campo, Flavio Rodrigues de Souza, mostrou apenas amarelo.



Dessa forma, o Botafogo fez uma reclamação formal à CBF sobre esse lance. Além desse, o Alvinegro também reclamou da não expulsão de Filipe Machado, do Cuiabá, também por um pisão forte no tornozelo de Gregore. Da mesma forma, queixou da entrada duríssima de Hugo Moura em Tchê Tchê no clássico contra o Vasco. As partidas foram pela 13° e 14° rodadas da competição, respectivamente.