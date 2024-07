Sport x Ponte Preta: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes entram em campo pela Série B neste sábado (27) e ainda sonham com retorno à elite do futebol nacional

Neste sábado (27), o Sport enfrenta a Ponte Preta em seus domínios. O jogo vale pela 18ª rodada da Série B. Assim, o time pernambucano chega para o confronto em nono lugar, com 25 pontos, enquanto a Macaca está em décimo segundo, com 23 pontos.

Onde assistir

Os canais SporTV e Premiere transmitem a partida.

Como chega o Sport

Agora sob o comando de Guto Ferreira, o Leão da Ilha precisa vencer para seguir sonhando com o acesso à primeira divisão. Desse modo, a equipe do Sport tem que sair de um período ruim, em que venceu apenas uma partida em suas últimas cinco aparições na Série B. Todavia, quem comandará o time no sábado será de César Lucena, interinamente.