Serna comemora acerto com o Fluminense: ‘É o campeão da América do Sul’

O colombiano Kevin Serna, de 26 anos, teve boas atuações pelo Alianza Lima, do Peru, contra o Fluminense e chamou a atenção do clube carioca. Assim, a diretoria tricolor acertou sua contratação e logo na estreia participou do lance do gol da vitória sobre o Palmeiras, no Maracanã. Com sorriso no rosto, o atleta afirmou que quer fazer história e que está muito feliz.

“Sabia que o Fluminense não estava atravessando uma boa etapa, mas não deixa de ser um clube muito grande, campeão da América do Sul, da Libertadores. Para qualquer jogador que recebe oportunidade, independentemente do momento, creio que é um passo muito importante para minha carreira”, disse.