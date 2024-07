Sem espaço no Cruzeiro, Cifuentes será negociado com futebol grego

Volante equatoriano fez apenas 12 jogos defendendo o time mineiro e três deles como titular, portanto, atuará no Aris Thessaloniki FC, da Grécia

O volante Cifuentes está próximo de deixar o Cruzeiro, e seu provável destino é o Aris Thessaloniki FC, da Grécia. Assim, mesmo emprestado ao atual time celeste, o equatoriano não tem espaço no momento.

Cifuentes, aliás, pertence ao Rangers, da Escócia, e, desse modo, ficaria no Cruzeiro apenas até o final de 2024; porém, adiantará sua jornada no clube mineiro, portanto, será negociado com o futebol estrangeiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja mais: https://jogada10.com.br/botafogo-x-cruzeiro-onde-assistir-escalacoes-e-arbitragem-2/