Segue o líder! Flamengo domina média de público do Brasileirão 2024

A maior torcida do mundo prova ano pós ano que faz a diferença e em 2024 não seria diferente. Pela terceira temporada consecutiva, o Flamengo encerrou o primeiro turno liderando a média de pagantes como mandante, com 51.235 mil torcedores. O Rubro-Negro comercializou mais de 460 mil ingressos neste período entre jogos no Maracanã e no Mané Garrincha.

O Flamengo disputou oito partidas como mandante no Maracanã e uma no Mané Garrincha, na vitória sobre o Criciúma – que detém, inclusive, o recorde de público nesta edição do Brasileirão. Entre as nove partidas sob seus domínios, comercializou 461.117 ingressos, que corresponde 11% do público total da Série A.

Disparidade do Flamengo no ranking

A diferença do Rubro-Negro para o segundo colocado, o São Paulo, no ranking de médias de público no Brasileirão 2024 supera os sete mil pagantes. Corinthians e Bahia fecham o G4.