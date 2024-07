São Paulo perde Lucas para duelo contra o Fortaleza. Calleri deve ser titular

Atacante terá que cumprir suspensão automática e não viaja com a delegação para o Ceará. Argentino está recuperado e pode começar o embate

O São Paulo se prepara para encarar o Fortaleza neste sábado (27), às 21h30, no Castelão, pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Luis Zubeldía terá uma grande dor de cabeça para escalar o time titular. Afinal, o meia-atacante Lucas Moura está fora, cumprindo suspensão automática.

Ele recebeu o terceiro cartão amarelo no empate contra o Botafogo, na quarta (24), no MorumBIS e terá que cumprir suspensão. Assim, o treinador argentino, que retorna ao banco de reservas após também estar suspenso, vai mexer no time. Para a vaga, Rodrigo Nestor, Michel Araújo e Wellington Rato disputam um lugar.