São Paulo e Vitória negociam o empréstimo de Moreira

Lateral-direito está sem espaço com Luis Zubeldía no São Paulo. Tempo de contrato de empréstimo é a barreira para o acerto ser finalizado

Sem espaço com o técnico Luis Zubeldía, o lateral-direito Moreira pode trocar o São Paulo pelo Vitória. Afinal, os dois clubes estão negociando o empréstimo do jogador, que é um desejo de Thiago Carpini, comandante do Rubro-Negro baiano e que treinou o Tricolor no início do ano. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Anderson Mattos.

O São Paulo vê como boa a possibilidade de Moreira sair para ganhar experiência e minutos de jogo. Com apenas 20 anos, ele é visto com bom potencial. Contudo, sofreu com muitas lesões nos últimos anos.