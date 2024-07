Santos terá mudança no time titular contra o CRB

Santos não vai contar com o meia Giuliano, que sentiu uma lesão muscular; Serginho deve assumir a vaga no meio-campo

Nesta sexta-feira (26), o Santos realizou o seu último treino no CT Rei Pelé antes de viajar e enfrentar o CRB. O duelo ocorre no domingo (28), a partir das 18h30 (de Brasília), no estádio Rei Pelé. O confronto é válido pela 19ª rodada da Série B.

Diferente de outras oportunidades, o Peixe antecipou a sua ida para Alagoas. Sendo assim, Fábio Carille e seus comandados encerram a preparação na cidade do jogo.