Santos recebe proposta de clube de Israel por Weslley Patati

Em baixa no Santos após polêmica extracampo, o atacante, de 20 anos, pode ser emprestado ao Maccabi Tel-Aviv, com opção de compra

O atacante Weslley Patati, de 20 anos, pode estar de saída do Santos. Afinal, o clube da Vila Belmiro recebeu uma proposta do Maccabi Tel-Aviv, de Israel, pelo empréstimo do jogador, com opção de compra. Dessa maneira, a negociação é considerada avançada pela diretoria.



Patati não vem recebendo chances com o técnico Fábio Carille e está em baixa no Peixe. Ele não foi relacionado pelo treinador para o duelo contra o CRB, no domingo, em Maceió. O empresário do atacante está em Israel para avançar nas tratativas com o clube, que disputa a fase eliminatória da Liga dos Campeões.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesse sentido, as oportunidades de Patati no Santos começaram a diminuir por conta de questões extracampo. Isso porque o jogador reclamou da viagem de ônibus da delegação de Londrina (PR) a Catanduva (SP), que teve duração de cerca de seis horas. A insatisfação foi comprovada por uma postagem nas redes sociais. Assim, ele acabou multado em 10% do salário.