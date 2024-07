Saiba quais pertences foram roubados de Zico em Paris

Ídolo do Flamengo e Embaixador do Time Brasil nas olimpíadas 2024, o ex-jogador foi assaltado na véspera da Abertura dos Jogos Olímpicos

Embaixador do Time Brasil na olimpíada 2024, Zico sofreu um assalto às vésperas da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Entre diamantes e dinheiro em espécie, estima-se que o prejuízo do ídolo do Flamengo gira em torno de 500 mil euros (R$ 3 milhões na cotação atual).

Zico, conforme mencionado, teve alguns pertences levados pelos assaltantes franceses. Entre eles, um relógio Rolex, alguns diamantes e dinheiro em espécie: dois mil euros e dois mil dólares.

Assalto em Paris

Arthur Antunes Coimbra estava dentro de um táxi quando os dois assaltantes se aproximaram do veículo. Um deles ficou responsável por distrair Zico e o motorista, enquanto o outro aproveitou a brecha para roubar a mala que estava com os pertences do ex-jogador.