Real Madrid prepara grande apresentação para Endrick

O jovem atacante Endrick terá grande apresentação pelo Real Madrid ao público neste sábado, no Santiago Bernabéu. A expectativa, aliás, é de casa cheia para a chegada do brasileiro, que completou 18 anos no último dia 21. Imagens aéreas do estádio mostram que o clube prepara um grande evento.

Um palco está sendo erguido no gramado e também Haverá um telão. A estrutura é semelhante a que o Real faz para suas grandes contratações, como foi com Kylian Mbappé. De acordo com a imprensa espanhola, a expectativa é de grande público. Muitas entradas já foram vendidas, e restam poucas à venda.

Endrick e Real acertaram até 2030. Como o contrato foi assinado quando ele era menor idade, a Fifa obriga que o primeiro vínculo seja até 2027. Contudo, já há um acordo por um renovação por mais três anos.