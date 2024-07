Ramón Díaz pediu demissão? Jogadores do Vasco respondem

Vegetti e Adson relatam como foi o vestiário no dia em que o treinador, hoje no Corinthians, deixou o Cruz-Maltino

A saída do técnico Ramón Díaz ainda é alvo de comentários no Vasco. Entrevista ao ‘ge’, os atacantes Adson e Vegetti comentaram sobre o que aconteceu naquele dia, quando o Cruz-Maltino perdeu para o Criciúma por 4 a 0, em São Januário, pelo Brasileirão. O treinador hoje já comando o Corinthians, mas situação aind agera dúvidas.

Ramón Díaz na Justiça

Ramón Díaz já assumiu o Corinthians, mas as pendências entre o argentino e o Vasco continuam. O Cruz-Maltino acionou a Justiça cobrando R$ 30 milhões do técnico por conta da multa rescisória do contrato entre as partes.

Em relação a ação judicial, o Vasco alega ter relatos de funcionários do clube carioca que teriam testemunhado a comissão de Ramón Díaz solicitando o desligamento após o jogo contra o Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino tem até 30 dias para se manifestar.

O imbróglio

Depois da goleada sofrida para o Criciúma por 4 a 0, em São Januário, o treinador e seu auxiliar Emiliano Díaz foram para o vestiário irritados e de acordo com informações teriam pedido demissão, entretanto, na coletiva disse que foi demitido pelo Vasco.