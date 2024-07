Palmeiras renova com duas revelações da categoria de base

O zagueiro Michel e o atacante Luighi prolongaram seus vínculos com o Palmeiras e agora ficam no clube até dezembro de 2028

Os dois jogadores estão incorporados ao elenco de Abel Ferreira e, entre eles, Luighi até já participou de alguns minutos do Campeonato Brasileiro. O atacante é uma das esperanças para que as Crias da Academia continuem dando frutos ao Alviverde.

“Fico muito feliz de continuar escrevendo minha história aqui no clube, fazendo o que vinha fazendo na base. O Palmeiras é minha segunda casa. Que eu possa contribuir da melhor forma possível no Profissional, continuar dando meu melhor e defendendo as cores do Palmeiras. Espero seguir evoluindo, porque as oportunidades aparecem e temos de estar preparados”, afirmou Michel.

“É uma alegria imensa, o sonho de todo atleta que vem da base é renovar com o Palmeiras no Profissional. Não consigo explicar minha felicidade, agora é focar e ajudar o clube. Tenho de trabalhar e treinar forte para quando a oportunidade aparecer eu dar meu máximo”, disse Luighi.

Currículos

Pelo Palmeiras, Michel conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior (2022), o Campeonato Brasileiro Sub-20 (2022), a Copa do Brasil Sub-20 (2022), o Campeonato Paulista Sub-20 (2020, 2021 e 2023), a Copa do Brasil Sub-17 (2019) e a Supercopa do Brasil Sub-17 (2019).

No caso de Luighi, levantou as taças do Paulistas Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 e Sub-20, o atacante foi bicampeão do Brasileiro Sub-17 (2022 e 2023) e da Copa do Brasil Sub-17 (2022 e 2023).

