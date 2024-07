Palmeiras deve priorizar copas e ter time alternativo no Brasileiro

Verdão terá como prioridade as disputas da Copa do Brasil e da Libertadores. Abel prepara mudanças já contra o Vitória

O Palmeiras segue sua preparação para o duelo contra o Vitória, neste sábado (27), às 19h, no Allianz Parque, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, o técnico Abel Ferreira deve fazer mudanças no time titular. Não por questão técnica, suspensão ou lesão, mas sim para preservar seus principais atletas.

Isso porque o Verdão já começa a olhar com outros olhos nas próximas semanas, quando retorna a Copa do Brasil e a Libertadores. A intenção da comissão técnica é priorizar os mata-matas, mas sem deixar o Brasileirão de lado, apenas com uma equipe mais alternativa.