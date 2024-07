Otávio, ex-Bordeaux, lamenta falência do clube francês

Volante do Atlético, Otávio vestiu a camisa do Bordeaux entre 2017 e 2021 e diz que clube "continua no coração" Crédito: Jogada 10

Volante do Atlético, Otávio lamentou a notícia de que o Bordeaux declarou falência, na quinta-feira (25/7), e dispensou os atletas profissionais. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Por meio de mensagem publicada no Instagram, o atleta brasileiro ressaltou que o clube francês seguirá na memória e sempre contará com o amor dos torcedores.

Otávio declara amor ao Bordeaux “Um grande clube nunca morre, continua vivendo no coração de quem o ama”, escreveu Otávio nas redes sociais. O volante alagoano, nascido em Maceió, tem no Bordeaux o único clube estrangeiro que ele já defendeu na carreira. Ele foi para o time da cidade francesa – a 580 km da capital Paris – em agosto de 2017 e ficou sem interrupção até fevereiro de 2022, quando partiu para o Atlético por empréstimo. Quatro meses depois, em junho, voltou ao clube francês, mas já tinha deixado uma semente no Galo para a contratação definitica. Assim, um mês depois, em julho de 2022, o Atlético ficou com o passe do volante. Pelo Bordeaux, Otávio fez 127 jogos, marcou três gols e deu cinco assistências.