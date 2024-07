Matheus Pereira ‘esquece’ o Brasil: ‘Minha seleção é o Cruzeiro’

Um dos destaques absolutos do Campeonato Brasileiro de 2024 é o meia Matheus Pereira. O craque do Cruzeiro destaca-se com boas partidas, gols e assistências. No entanto, a informação que Dorival Júnior analisa o futebol do camisa 10 não tira dele o foco na Raposa.

Questionado sobre a possibilidade de vestir a Amarelinha, Pereira salientou que está concentrado em fazer a equipe crescer.