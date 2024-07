Marcelo visita museu do Fluminense com a família: ‘Arrepiado’

Ídolo e lateral do Tricolor relembra momentos históricos do título da Libertadores e do passado do clube Crédito: Jogada 10

O lateral Marcelo visitou o Museu Fluminense FC, em Laranjeiras, nesta sexta-feira (26/07). Ao lado da esposa, Clarice, e dos filhos Enzo e Liam, o ídolo relembrou suas conquistas com o Tricolor e conheceu um pouco mais sobre a história do clube. "É muito gratificante. Quero dar os parabéns ao Fluminense por ter feito esse cantinho especial. Fiquei muito feliz de fazer parte da história. Não fala só de futebol, mas dos esportes olímpicos, do Estádio de Laranjeiras, de coisas marcantes do passado e do presente também. Fico muito feliz de poder contar para os meus filhos e para a minha esposa como é a história do clube. Vou voltar aqui sempre", disse Marcelo. O momento mais especial da visita foi o reencontro de Marcelo com a taça da Conmebol Libertadores. Além disso, o lateral assistiu aos momentos marcantes da campanha e relembrou a trajetória até a Glória Eterna.