Manchester City x Milan: escalações e onde assistir

A pré-temporada do futebol europeu segue a todo vapor. Neste sábado (27), Manchester City e Milan se enfrentam às 19h (de Brasília), no Yankee Stadium, em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Como chega o Manchester City

O time comandado pelo técnico Pep Guardiola vem de uma derrota para o Celtic, em um jogo de sete gols no primeiro compromisso da equipe nesta pré-temporada.

Apesar do resultado negativo, Guardiola utilizou 14 jovens do elenco e a expectativa é que o treinador continue dando oportunidade a outros atletas. No entanto, Haaland deve comandar o ataque do time.

Além disso, o City segue sem poder contar com os jogadores que disputaram a Euro 2024 e a Copa América 2024, pois continuam de férias.