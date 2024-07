Maestro em alta: Ganso tem papel decisivo na produção ofensiva do Fluminense

Meia participou de cinco dos últimos seis gols do Tricolor no Brasileirão e tem sido importante nesta reação da equipe carioca

Com a chegada do técnico Mano Menezes, o Fluminense começa a reagir no Campeonato Brasileiro e tenta seguir a arrancada para deixar o Z4. Assim, um dos jogadores do elenco tem se destacado desde que a equipe patinava e não conseguia vencer na competição. Trata-se de Paulo Henrique Ganso, que teve participação em cinco dos últimos seis gols do Tricolor no campeonato.

No duelo com o Palmeiras, diante de mais 51 mil torcedores no Maracanã, o meia voltou a ter uma boa atuação e a dar dinâmica ao setor. Dessa forma, se apresentou em diversas áreas do campo e auxiliou as investidas de Samuel Xavier pela direita e de Jhon Arias em metade da segunda etapa.