Juventude x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem confronto, neste sábado, às 19h, no Alfredo Jaconi pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

Próximos na tabela de classificação, Juventude e Criciúma fazem duelo neste sábado, às 19h (de Brasília), pela 20ª rodada do Brasileirão, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O time Jaconero busca manter os bons resultados dentro de casa, enquanto o Tigre quer retomar o caminho das vitórias.

O Juventude ocupa a 12ª posição, zona de classificação da Sul-Americana, com 21 pontos. Do outro lado, o Criciúma flerta com a zona de rebaixamento e ocupa a 15ª colocação, com 18 pontos no momento.

Onde assistir

A partida entre Juventude e Criciúma terá transmissão do Premiere.