Jogos Olímpicos: torcida do Brasil em Paris faz paródia de música do Vasco

A torcida brasileira já tem um hit para chamar de seu ao longo dos Jogos Olímpicos de Paris. Durante a transmissão do SporTV na cobertura da cerimônia de abertura, um grupo de torcedores organizados do Brasil cantou uma paródia da música “A Barreira vai virar baile”, que passou a embalar os jogos do Vasco em São Januário.

O hit do vascaíno MC Darlan,todavia, sofreu uma ligeira adaptação. O termo “barreira”, usado em referência a comunidade vizinha ao estádio do Cruz-Maltino, deu lugar a Paris. Empolgados, os representantes do Movimento Verde e Amarelo apresentaram a novidade ao vivo. A música parece ter agradado os brasileiros.