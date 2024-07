Jogos Olímpicos: Luis Roberto e Galvão Bueno dividem opiniões

Galvão Bueno retorna à emissora de forma pontual para a Olimpíada. Antigo número 1 da Globo, o experiente narrador, entretanto, atuará como comentarista. Ele anunciou sua aposentadoria como narrador após a Copa do Mundo do Qatar, no fim de 2022. Já Luis Roberto e Milton Leite serão os responsáveis por dividir as narrações com outros nomes como Gustavo Villani, Everaldo Marques e Renata Silveira.

