Jogos Olímpicos: CazéTV bomba nas redes sociais com cobertura em Paris

Com um misto de informação e entretenimento, canal recebe uma chuva de elogios no X, antigo Twitter

Em sua primeira cobertura dos Jogos Olímpicos, a CazéTV já sente o retorno do público em relação às transmissões. O canal vem recebendo elogios com sua programação, que mistura informação e entretenimento. As competições em Paris tiveram início na última quarta-feira (24), mas o pontapé oficial ocorre nesta sexta-feira (26) por meio da cerimônia de abertura.

Especialista em carnaval, Milton Cunha participa da cobertura da cerimônia de abertura dos Jogos de Paris – Foto: Reprodução

O termômetro sobre o canal tem sido principalmente o X, antigo Twitter. Entre memes e comentários nas publicações da CazéTV, os internautas destacam momentos das transmissões. Desde o fim da manhã, o nome da empresa figura entre os assuntos do momento na rede social.