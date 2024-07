Grêmio recebe proposta de clube inglês por Gustavo Nunes

O Grêmio pode ver mais uma de suas joias deixar o clube. Isso porque o Imortal recebeu nesta sexta-feira (26) uma proposta do Brentford, da Inglaterra, pelo atacante Gustavo Nunes, de 18 anos. Os gaúchos pretende arrecadar com a transferência cerca de 20 milhões de euros (R$ 122,5 milhões).



A oferta do Brentford foi aquém do esperado pela diretoria do Grêmio. Afinal, os ingleses ofereceram 10 milhões de euros (R$ 61,2 milhões) por 70% dos direitos econômicos do atacante, segundo o jornalista André Hernan. O Tricolor possui 80% dos direitos do jogador, que detém os outros 20%.

Dessa maneira, o Imortal vai responder a proposta do clube inglês nos próximos dias. O presidente Alberto Guerra, após o empate em 2 a 2 com o Corinthians, na última quinta-feira (25), falou sobre a chance de negociar o atacante.

“Vou me preocupar com isso quando chegar, é muita falação, muito mais conversa que realidade. Como presidente, não podemos trabalhar com isso se não for uma proposta séria, efetiva. Até agora não chegou nada. Quando chegar vamos ver e discutir e tratar se é caso ou não. Mas realmente não é intenção, precisamos de toda força nesse momento”, afirmou.

Gustavo Nunes apareceu com destaque na Copa São Paulo deste ano e logo foi para o elenco principal do Grêmio. Em 33 partidas até o momento em 2024, ele marcou cinco gols e deu quatro assistências.

O Tricolor recebeu oferta de empréstimo pelo zagueiro Natã Felipe nas últimas semanas. Contudo, o clube negou, afinal ele está nos planos do técnico Renato Gaúcho para a temporada, apesar da forte concorrência no setor.



