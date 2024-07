Gabigol supera incertezas, aproveita chances e renasce no Flamengo

Gabigol e Flamengo parecia ter um final triste e melancólico, mas a relação teve uma reviravolta nos últimos dias e pode ter mais capítulos. Em apenas três jogos, o camisa 99 aproveitou as oportunidades para virar peça importante novamente dentro de campo.

É preciso citar três pontos que a permanência de Gabigol no Flamengo não era garantida. Em podcast em dezembro do ano passado ao ‘Podpah’, o atacante fez declarações que não agradaram a diretoria, o que seria o começo da novela. Posteriormente, uma foto vazada nas redes sociais em que ele estava com a camisa do Corinthians. O episódio deixou rusgas com torcedores e diretoria. Por fim, o empresário do jogador deixou claro que esperava uma proposta de um clube para sair do Rubro-Negro. Porém, nenhuma proposta chegou, e Gabriel superou as incertezas para recomeçar no Fla.

Há 15 dias, o Flamengo perdeu para o Fortaleza por 2 a 1, pelo Brasileirão. Atrás do placar, o técnico Tite acionou Gabigol no segundo tempo. O atacante, aliás, teve um gol anulado por milímetros e ainda fez dois bons cruzamentos que quase terminaram com a bola na rede. Já nesta primeira aparição, o jogador já percebeu a euforia dos torcedores.