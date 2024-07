França x Guiné: escalações e onde assistir

Anfitriã dos Jogos Olímpicos de Paris, a França volta a campo neste sábado (27), às 16h (de Brasília), quando enfrenta a seleção de Guiné, pela segunda rodada do Grupo A, no Estádio de Nice.

Como chega a França

A seleção francesa, anfitriã do torneio, chega embalada após a vitória sobre os Estados Unidos por 3 a 0, sem dar chance de reação aos norte-americanos. Esse resultado, seguido da boa atuação na estreia, colocou a França como uma forte candidata ao pódio e até mesmo à medalha de ouro.

Assim, as expectativas são altas para a França, que quer garantir a classificação antecipada às quartas de final e confirmar seu lugar entre os dois primeiros do grupo. Atualmente, a França está empatada em pontos com a Nova Zelândia, mas lidera o grupo por levar vantagem no saldo de gols.