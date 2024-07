Fortaleza x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem duelo direito por uma vaga no G-4 do Campeonato Brasileiro neste sábado, no Castelão Crédito: Jogada 10

Fortaleza e São Paulo se enfrentam neste sábado (27), às 21h30, no Castelão, pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida também marca um duelo direto por uma vaga no G-4. O Tricolor Cearense é o quarto colocado com 33 pontos, enquanto o Tricolor Paulista está na sexta posição, com um ponto a menos. Assim, um triunfo para qualquer lado, pode impulsionar na briga pelas primeiras posições. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Onde assistir A partida terá transmissão da Globo e do Premiere Como chega o Fortaleza O técnico Juan Pablo Vojvoda não terá desfalques para o duelo contra o São Paulo. Assim, a tendência é que ele repita a última formação que empatou com o Criciúma na última rodada. Contudo, a grande esperança do time fica por conta do atacante Lucero. Afinal, nos últimos dez jogos, ele marcou nada menos que sete gols, três deles contra as boas defesas de Flamengo e Palmeiras. A novidade no time pode ser Zé Welison, que retornou de lesão no último jogo, mas começou a partida no banco de reservas. Como chega o São Paulo Por outro lado, o São Paulo terá a ausência importante do meia-atacante Lucas Moura. Afinal, ele recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo e terá que cumprir suspensão automática. Assim, Rodrigo Nestor, Michel Araújo, Wellington Rato e Erick brigam pela vaga aberta. Além disso, Calleri, que começou no banco na última partida, deve voltar ao time titular. Assim, André Silva volta para o grupo de suplentes. Por fim, Zubeldía, que cumpriu suspensão contra o Glorioso, também volta ao banco.