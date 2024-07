Em sessão solene nas Laranjeiras, Fluminense homenageia ídolos

Evento, que faz parte das comemorações do aniversário de 122 anos do clube, destaca funcionários, sócios e torcedores ilustres

O Fluminense realizou, como parte das comemorações pelo aniversário de 122 anos, na noite da última quinta-feira (25), no Salão Nobre de Laranjeiras, a Sessão Solene do Conselho Deliberativo.

Na tradicional cerimônia, foram homenageados sócios com 70 e 50 anos de clube, funcionários com 30 anos de casa, além de tricolores ilustres. Entre eles, Carlos Alberto Parreira e Abel Braga, dois dos maiores treinadores da história do Tricolor.

Com a presença do presidente do clube, Mario Bittencourt, o presidente do Conselho Deliberativo, Ivan Perrone, abriu a Sessão após a execução do hino do Fluminense. Em parte do seu discurso, o presidente Mario celebrou o aniversário do clube e agradeceu aos funcionários pelo empenho e dedicação ao longo dos anos, aos sócios e aos torcedores.