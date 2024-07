Em jogo com gol contra estranho, Goiás e CRB empatam pela Série B

Goiás e CRB empataram por 1 a 1 na noite desta quinta-feira (25), em Goiânia, pela 17ª rodada da Série B do Brasileiro. O goleiro Matheus Albino, do time alagoano, foi um dos destaques do jogo com grandes defesas, em especial no primeiro tempo. Os gols, aliás, saíram apenas na etapa final.

Paulo Baya abriu o placar para os donos da casa antes do primeiro minuto, porém, aos nove, os visitantes igualaram em um lance estranho. João Pedro esticou a bola no comando de ataque, Sander tentou cortar de joelho e mandou contra a rede esmeraldina no estádio da Serrinha.

Nos acréscimos, já aos 49′, Thiago Galhardo levou o segundo amarelo e foi expulso de campo. Ele havia recebido advertência dez minutos antes com o primeiro cartão.