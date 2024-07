Em jogo com gol contra bizarro, Goiás e CRB empatam pela Série B

Paulo Baya coloca equipe esmeraldina em vantagem, mas Sander deixa tudo igual em um lance esquisito no estádio da Serrinha Crédito: Jogada 10

Goiás e CRB empataram por 1 a 1 na noite desta quinta-feira (25), em Goiânia, pela 17ª rodada da Série B do Brasileiro. O goleiro Matheus Albino, do time nordestino, foi um dos destaques do jogo com grandes defesas, em especial no primeiro tempo. Os gols, aliás, saíram apenas na etapa final. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Paulo Baya abriu o placar para os donos da casa antes do primeiro minuto – após cabeceio, a bola bateu na trave e quicou dentro antes de o goleiro tirar. Entretanto, aos nove, os visitantes igualaram em um lance bizarro. João Pedro esticou a bola no comando de ataque, Sander tentou cortar de joelho e mandou contra a própria rede na Serrinha.

Nos acréscimos, já aos 49′, Thiago Galhardo levou o segundo amarelo e foi expulso de campo. Ele havia recebido advertência dez minutos antes com o primeiro cartão. Confira a classificação da Série B O Esmeraldino desperdiça, portanto, a oportunidade de entrar no G4. Com 25 pontos, ocupa a sétima colocação. Já o Galo de Alagoas, com 23 e um jogo a menos, aparece em 11º na tabela.