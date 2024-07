Ederson desmente insatisfação com Ortega: ‘Totalmente falsa’

Goleiro do City afirma que matéria publicada pelo jornal 'The Athletic' sobre ciúmes com protagonismo do companheiro de clube está incorreta

Ederson, goleiro do Manchester City, desmentiu a notícia publicada pelo jornal britânico ‘The Athletic’ que alegava que ele teria ficado insatisfeito com o protagonismo de Stefan Ortega na vitória contra o Tottenham, fundamental na conquista do título da Premier League na temporada passada. Em uma mensagem publicada em sua conta do Instagram, o brasileiro declarou que a matéria é “totalmente falsa”.

O goleiro explicou que o dia relatado foi, de fato, um dos mais difíceis da sua carreira devido a uma lesão que o obrigou a sair do jogo. Ederson queria seguir em campo para ajudar o City na conquista do título, mas não pôde devido à gravidade da lesão, que afetou completamente seu campo de visão.

Além disso, o goleiro destacou que, embora tenha sido um momento muito difícil, não há nenhuma insatisfação em relação ao colega de equipe Ortega, que entrou no seu lugar e foi crucial na vitória por 1 a 0 contra o Tottenham, com uma defesa impressionante contra Son. Ederson também afirmou estar totalmente focado na preparação para a próxima temporada com o restante do elenco.

Transferência de Ederson ainda não está descartada

No entanto, a transferência de Ederson ainda não está descartada. Isto porque o goleiro do City foi sondado por clubes da Arábia Saudita. Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, e Al-Ittihad, time que conta com Benzema e Fabinho, estão de olho no brasileiro.

Aos 30 anos, Ederson estava prestes a renovar seu contrato com o City, mas agora pode estar inclinado a deixar o clube.

Por outro lado, Guardiola e o Manchester City ainda consideram Ederson como titular indiscutível. O treinador elogiou o goleiro na reta final da temporada 2023/24, destacando sua importância nas conquistas da equipe.