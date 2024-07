Denir dará nome a um equipamento esportivo no Rio de Janeiro

Denir, ex-funcionário do Flamengo que morreu no início deste ano, dará nome a um equipamento esportivo público no Município do Rio de Janeiro. A iniciativa partiu de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube carioca e vereador (PL) do Município. A lei, 8.522, foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (26).

Agora, caberá ao município escolher o equipamento esportivo da cidade que passará a ser chamado Adenir Silva.