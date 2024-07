Cristiano Ronaldo promove show privado para amigos em mansão de Portugal

Cristiano Ronaldo não sabe brincar quando se trata de suas férias. Depois de passear pelas ilhas do Mar Vermelho, o astro recebeu amigos e familiares em um show privado do cantor Richie Campbell, em Portugal. A apresentação ocorreu na sala da mansão do jogador e contou com a presença do zagueiro Diogo Dalot.

O show privado marcou o reencontro de Cristiano Ronaldo com Diogo Dalot, do Manchester United, após a disputa da Eurocopa 2024. Os dois, aliás, dividiram um dos momentos mais marcantes do torneio: quando o zagueiro confortou o camisa 7 pela cobrança de pênalti desperdiçada contra a Eslovênia. Agora, a dupla está aproveitando a companhia um do outro durante a pré-temporada.

Show privado em mansão de Cristiano Ronaldo

Nessa quinta-feira (25), Cristiano Ronaldo abriu as portas de sua mansão em Portugal para receber Diogo Dalot em um encontro familiar. O momento de lazer começou de dia, na área externa da casa, e terminou com show de Richie Campbell na sala de estar. O cantor apresentou a música ‘Do You No Wrong’, o maior hit do álbum Lisboa, para os familiares da dupla da seleção portuguesa. No registro compartilhado nas redes sociais de CR7, é possível notar a presença de sua esposa, Georgina Rodríguez, e dos filhos do casal.