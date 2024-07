Criança com camisa da Argentina imita macaco e chama animal de Vini Jr

Mais um caso de racismo contra Vinicius Junior viralizou nas redes sociais. Em um vídeo, uma criança com a camisa da Argentina imita um macaco enquanto chama o animal pelo nome do jogador do Real Madrid.

Nas imagens, a criança mexe com um macaco que circula na fiação. Além dos movimentos simulando o primata, é possível identificar o nome de Vini Jr sendo pronunciado pelo garoto. Também é perceptível a presença de uma mulher.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine



“Vinicius Junior, cuidado para não se eletrocutar, Vinicius. Não se eletrocute”, fala a criança.