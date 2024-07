CBF divulga áudio do VAR em pênalti polêmico a favor do Corinthians

Penalidade máxima assinalada a favor do Timão irritou o Grêmio e clube gaúcho questiona a decisão do VAR

Na noite da última quinta-feira (26), o Corinthians empatou com o Grêmio por 2 a 2, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar dos quatro gols ao longo dos 90 minutos, o grande assunto da partida foi a arbitragem, principalmente o pênalti marcado a favor da equipe paulista.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No diálogo entre o juiz Alex Stefano e o árbitro de vídeo Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, a cabine do VAR indica que houve um puxão acintoso em cima do jogador corintiano.