Cássio detona estádio do Botafogo: ‘Os caras têm uma vantagem’

Goleiro do Cruzeiro ainda alertou que liga brasileira não pode admitir grama sintética se quiser ficar entre as melhores do mundo Crédito: Jogada 10

Botafogo e Cruzeiro entram em campo, na noite deste sábado (27/7), às 21h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. O jogo será no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e o gramado do local foi bastante criticado pelo goleiro Cássio. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O defensor acredita que o Glorioso leva vantagem por jogar com gramado sintético, enquanto atletas de outros times não estão adaptados.

“Querendo ou não os caras têm uma vantagem, os caras jogam, treinam e eles conhecem o campo, conhecem o quique da bola. Mas a gente tem que passar por essas adversidades, temos que ir lá, fazer uma grande partida e trazer um resultado positivo”, reclamou. Cássio ressalta que o Botafogo tem uma boa equipe. Mas enfatiza que a prática dos jogadores em determinado tipo de grama pode fazer diferença no desempenho. “Uma equipe muito competitiva (tem o Botafogo), uma equipe que joga, joga no sintético, um campo um pouco diferente do que a gente está acostumado”.