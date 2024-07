Botafogo x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes duelam neste sábado, às 21h30, no Nilton Santos, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Botafogo recebe o Cruzeiro neste sábado (27), às 21h30, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é o primeiro do segundo turno da competição nacional. O Alvinegro, comandado pelo técnico Artur Jorge, busca manter a liderança do campeonato, enquanto a Raposa, sob o comando de Fernando Seabra, tenta se firmar no G6.

Onde assistir

A partida entre Botafogo e Cruzeiro será transmitida pelo Premiere.

Como chega o Botafogo

A equipe carioca terá problemas para o confronto. O técnico Artur Jorge, aliás, não terá quatro jogadores considerados titulares. Além do meia Eduardo e do atacante Júnior Santos, o volante Marlon Freitas e o lateral-esquerdo Cuiabano vão cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Danilo Barbosa ou Allan disputam vaga ao lado de Gregore, e Marçal assume a lateral pelo lado esquerdo.